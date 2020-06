L'identité d'Éric Bauthéac usurpée par un terroriste présumé

Voilà une affaire peu commune qui empoisonne la vie d'Éric Bauthéac (32 ans) depuis 10 ans. Il y a peu, le joueur qui évolue à l'Omonia Nicosie, champion de Chypre, depuis l'été dernier, révélait dans les colonnes du Bien Public qu'il était victime d'une usurpation d'identité depuis longtemps. Le coupable ? Un homme, soi-disant appelé Vincent Bauthéac, parti rejoindre les rangs des factions armées en guerre contre le président de la Syrie, Bachar el-Assad et notamment de l'État Islamique, selon L'Equipe.

Sauf que la photo représentant l'identité du djihadiste présumé dans l'album de l'antiterrorisme français n'était autre que celle de l'ancien joueur de Dijon, de Nice ou encore du LOSC. Une chose que les autorités hexagonales ne sont pas en mesure d'expliquer. La photo a finalement été retirée assez rapidement après la transmission de la carte d'identité d'Éric Bauthéac, précise le quotidien sportif. En 2017, la DGSI a réussi à obtenir l'identité de l'usurpateur du joueur : un certain Mohamed N, un présumé terroriste algérien né en Allemagne et passé par la Syrie. Si Bauthéac, le vrai, a porté plainte l'année dernière, il continue d'être embêté par cette usurpation lors de ses déplacements et de ses passages dans les aéroports...