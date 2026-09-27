Doublé, nouveau trophée, bagarre générale…Angel Di Maria continue de briller à 38 ans !

Peu de joueurs dans l’histoire du football peuvent se targuer d’avoir une vitrine à trophées aussi impressionnante qu’Angel Di Maria. Champion du monde 2022, double vainqueur de la Copa América, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, multiple champion de France sous les couleurs du Paris Saint-Germain et médaillé d’or olympique : "El Fideo" a tout simplement tout gagné collectivement durant sa carrière. Alors qu’il aurait pu céder aux sirènes de contrats mirobolants au Moyen-Orient ou en MLS après sa seconde aventure réussie à Benfica, l’international argentin a fait le choix passionnel de revenir aux sources. En juillet 2025, il a retrouvé Rosario Central, le club de ses débuts professionnels.

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Loin d’être en pré-retraite dans sa tête, l’Argentin affiche un niveau de performance bluffant depuis son retour. Auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 32 matches sur la saison dernière, il conserve une régularité impressionnante, restant le maillon fort et le capitaine incontesté des Canallas. Déjà artisan majeur du titre de champion de la Ligue 2025 décroché par Rosario Central, Di Maria s’est encore illustré ce week-end lors d’un grand rendez-vous et a été prépondérant dans la quête d’un nouveau trophée pour son équipe.

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Le coup-franc sublime d’Angel Di Maria

En effet, cette classe a encore éclaté aux yeux de tous lors de la Supercoupe d’Argentine disputée face à Estudiantes de La Plata. Dans un match où la tension est montée d’un cran, Di Maria a pris la rencontre à son compte alors que les siens étaient menés dès la première minute. C’est lui qui a remis Rosario Central dans le droit chemin grâce à une superbe égalisation sur un coup franc millimétré qui a touché le poteau avant de rentrer. Juste avant la pause, il a fait preuve de sang-froid en transformant un penalty crucial pour donner l’avantage à son équipe et s’offrir un doublé. Si Rosario Central l’a finalement emporté (3-1), la rencontre s’est conclue dans une ambiance tendue.

Ángel Di María y el tiro libre que desafió la lógica 🤯 pic.twitter.com/DPgI6NZJ2P — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 26, 2026

Après le dernier but dans le temps additionnel, la célébration provocatrice du coéquipier de Di Maria a fait dégénérer la fin de match en une violente bagarre générale. Alors que des coups de poing ont été échangés des deux côtés et que les accrochages se sont poursuivis jusque dans les tunnels, le président d’Estudiantes, qui n’est autre que Juan Sebastian Veron, a accusé les arbitres d’être des voleurs. Dans tout ce raffut, Di Maria n’est pas entré dans les échauffourées. L’image retenue restera celle de ses larmes de joie au coup de sifflet final. La preuve que même après avoir soulevé les plus beaux trophées du monde, conduire son club de cœur vers un autre titre procure une émotion inégalable.