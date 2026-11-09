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Jesus Owono songe à prendre une décision drastique

Par Max Franco Sanchez
1 min.

Ce week-end, toute l’Espagne a rendu hommage à Jesus de Miguel. Des affiches de Liga jusqu’aux rencontres en amateur, des minutes de silence et différents hommages ont eu lieu pour honorer la mémoire de l’attaquant de 30 ans, décédé en début de semaine. De son côté, Jesus Owono, le portier du FC Andorra, attend de connaître sa sanction.

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Et comme le rapportaient déjà les médias espagnols plus tôt cette semaine, le gardien de 25 ans est au fond du trou, retranché chez lui avec ses proches. Selon Mundo Deportivo, il envisage même de mettre fin à sa carrière. Suivi par des psychologues et par le staff de son club, il pourrait avoir été touché au point de ne plus vouloir remettre les pieds sur un terrain, conscient aussi de l’accueil hostile qui pourrait lui être réservé.

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