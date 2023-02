Brighton : tout le monde s’arrache Roberto De Zerbi

La suite après cette publicité

Sensation cette saison en Premier League avec une jolie 7e place au classement, Brighton ne laisse pas indifférent les observateurs. Et visiblement, son chef d’orchestre non plus. Roberto De Zerbi, arrivé en septembre à la tête des Seagulls après son départ du Shakhtar Donetsk, a su imposer sa patte au cours des derniers mois, au point d’être aujourd’hui courtisé par les plus grosses formations européennes.

Si Tottenham envisagerait de faire du technicien italien le remplaçant d’Antonio Conte en cas de départ à la fin de la saison, comme l’avance le Daily Mail, la Juventus et l’AC Milan seraient également prêts à se livrer une bataille d’après le Telegraph. Pour enrôler l’ancien entraîneur de Sassuolo, il faudra en revanche mettre la main au portefeuille pour payer sa clause libératoire estimée à 11,5 M€. En janvier, le technicien de 43 ans avait déclaré que le football italien lui manquait, précisant qu’il n’avait pour le moment pas le projet d’y retourner.

