Ligue Europa : le LOSC pourrait hériter d'un gros morceau

En s’inclinant sur la pelouse du Celtic ce jeudi (3-2), le LOSC a vu le Milan, vainqueur de Prague dans le même temps (0-1), lui chiper la première place du groupe. Par conséquent, les hommes de Christophe Galtier pourraient avoir la lourde tâche d’affronter en 16es de finale une équipe huppée. Hormis l’AC Milan qu'ils ne pourront affronter, les Dogues pourraient ainsi hériter de l’AS Roma, Arsenal, Naples, Tottenham, Manchester United, Leicester ou encore l’Ajax Amsterdam.

Du beau monde toutefois accompagné par quelques formations moins impressionnantes sur le papier à savoir les Glasgow Rangers, le Bayer Leverkusen, le PSV Eindhoven, Villarreal, ou encore deux clubs repêchés de LdC que sont le Club Bruges et le Shakhtar Donetsk, tombeur du Real Madrid à deux reprises cette saison. Les adversaires les plus abordables pourraient ainsi être le Dinamo Zagreb et Hoffenheim, qui n’ont néanmoins pas encore connu la défaite sur la scène européenne cette saison. Quel que soit l'adversaire, le LOSC aura très certainement fort à faire les 18 et 25 février prochain.