Allemagne : Jürgen Klopp a longuement échangé avec le président de la DFB

Alors que la nomination de Jürgen Klopp à la tête de la sélection allemande n’est toujours pas actée, les discussions avancent à grands pas entre les différentes parties. Selon les informations de Bild, une réunion de plus de 4 heures s’est tenue vendredi dans un hôtel de New York entre le président de la Fédération allemande de football, son vice-président Hans-Joachim Watzke, Klopp et son agent Marc Kosicke. Les dirigeants allemands souhaitaient notamment échanger directement avec l’ancien entraîneur de Liverpool avant de valider une décision aussi importante, malgré des bases d’accord déjà établies en amont.

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Le technicien allemand est désormais proche de signer un contrat le liant à la Mannschaft jusqu’en 2030. L’accord n’est toutefois pas encore finalisé, puisque Klopp doit d’abord régler sa situation avec Red Bull, où il occupe actuellement un rôle de responsable du football. Une résiliation de son engagement doit encore être négociée avec Oliver Mintzlaff, le patron du groupe, qui est attendu prochainement à New York pour avancer sur ce dossier. La DFB a d’ailleurs communiqué. «Le président de la DFB Bernd Neuendorf et le vice-président de la DFB Hans-Joachim Watzke ont eu hier à New York une première conversation intensive avec Jürgen Klopp sur la reprise possible du poste d’entraîneur national. L’échange constructif a permis de s’entendre sur les points clés d’un contrat potentiel. Les discussions se poursuivront la semaine prochaine. Les deux parties sont convaincues que les négociations pourront finalement être conclues avec succès, sous réserve d’un accord avec l’employeur actuel de Klopp, Red Bull. Un éventuel contrat doit être définitivement décidé lors d’une réunion conjointe entre le conseil de surveillance et l’assemblée générale des actionnaires de DFB GmbH und Co. KG.»