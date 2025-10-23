Lens : le conseil de Kevin Danso à Samson Baidoo

Buteur décisif lors de la victoire de Lens face au Paris FC (2-1) le week-end dernier en Ligue 1, Samson Baidoo vit jusqu’ici une intégration réussie dans le Nord. Le jeune défenseur autrichien, arrivé l’été dernier, s’est rapidement imposé au sein de la défense à 3 de Franck Haise. Avant d’affronter Metz dimanche, le joueur de 20 ans est revenu sur son adaptation et son premier but sous ses nouvelles couleurs en conférence de presse : « c’est un super feeling de marquer dans ce stade, devant nos supporters. En plus, c’était le but de la victoire. » Ancien attaquant à Salzbourg avant d’être repositionné en défense, Baidoo a trouvé à Lens un cadre idéal pour progresser aux côtés de Jonathan Gradit et Malang Sarr.

La suite après cette publicité

S’il a choisi de rejoindre les Sang et Or, c’est aussi grâce à un autre Autrichien bien connu du club : Kevin Danso. L’ancien défenseur lensois, aujourd’hui à Tottenham, a joué un rôle clé dans sa décision. « Je lui ai parlé avant de venir, il ne m’a dit que des belles choses sur Lens. Il m’a expliqué que si je voulais me concentrer uniquement sur le foot, c’était ici qu’il fallait être », a confié Baidoo ce jeudi. Admiratif de son aîné, il reconnaît aussi s’inspirer de lui : « c’est un monstre sur les balles hautes, on a des points communs. Je suis comme son petit frère. » Un héritage autrichien qui semble porter chance au RC Lens, plutôt solide depuis le début de saison.