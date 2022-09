Éric Cantona a fait une drôle de proposition à Manchester United

La suite après cette publicité

À Manchester United, Éric Cantona est un roi, une légende. Alors, quand l’ancien attaquant français assiste au déclin des Red Devils, il ressent forcément un pincement au coeur. Comment un club aussi puissant (sacré à 11 reprises entre 1996 et 2013) a-t-il pu perdre de sa superbe malgré des moyens financiers toujours aussi importants ? Un constat terrible pour les fans amoureux d’Old Trafford. Pour Cantona, impossible de rester sans réaction. Dans un entretien accordé à The Athletic, le Français révèle qu’il a proposé ses services pour venir en aide au club cher à Sir Alex Ferguson.

« L'année dernière, j'ai proposé au club de changer de voie. Ed Woodward (parti en début d’année, ndlr) est excellent en marketing, mais pas excellent en football. United devrait avoir un président, puis un président du marketing, puis un président du football, qui est en charge de toutes les décisions dans le football. Alors je leur ai proposé que je sois président du football », a-t-il déclaré, avant de poursuivre. « Je les ai rencontré quelques fois. Mais ils n’ont pas accepté ! Je pense toujours, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, qu’ils devraient avoir un président pour le football. Ça devrait être quelqu'un du club, qui connaît le football et le club. »

Canto voulait être président du football

Et lorsque le journaliste lui précise que MU a un directeur du football (John Murtough, ndlr), Cantona a déjà la réponse. « Oui, mais ce n’est pas un président du football. (…) Depuis que Ferguson a pris sa retraite en 2013, le club a doublé ses revenus, mais n'a rien gagné. Alors, imaginez si vous réussissez dans le football et que vous avez aussi des gens formidables dans le marketing, alors au lieu de doubler les revenus, vous les tripleriez. Mais ils ne comprennent pas cela. Le club dépense beaucoup d'argent. Mais il faut bien le dépenser. » Éconduit par MU, Éric Cantona ne ressent pas de regrets pour autant. L’ancien buteur de l’Olympique de Marseille estime qu’il aurait pu apporter sa pierre à l’édifice, mais il se sent surtout soulagé d’avoir la conscience tranquille vis-à-vis des fans des Red Devils.

« Ils n'ont pas voulu de moi ! Les fans doivent savoir que je suis allé à Manchester pour leur donner l'opportunité de réussir dans les prochaines décennies. Et ils n'en ont pas voulu. Je me sentais coupable de ne pas essayer d'aider ce club à faire mieux. Je me suis dit : "pendant cinq ans, je vais tout mettre en pause et me concentrer à 100 % là-dessus". Et si je me concentre à 100 % là-dessus, alors je peux vous dire que je le ferais très bien. Maintenant, je me sens bien avec moi-même. J'ai essayé. Donc personne dans ma famille ne peut dire que je n'ai rien essayé pour aider United. Ils ne le veulent pas. C'est leur choix. Mais j'ai essayé. » Canto de retour à MU, ce n’est donc pas pour tout de suite.