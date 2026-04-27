Premier League : Bruno Fernandes n’est plus qu’à une passe décisive du record

Bruno Fernandes a encore frappé ce lundi soir contre Brentford. Le milieu portugais de Manchester United a délivré une nouvelle passe décisive en Premier League, portant son total à 19 cette saison. Une régularité impressionnante pour un joueur qui, malgré les hauts et les bas chez les Red Devils, réalise une saison de haute voltige.

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Il ne manque désormais plus qu’une passe décisive à Bruno Fernandes pour égaler le record all-time de passes décisives en une saison de Premier League, co-détenu par deux légendes : Kevin De Bruyne et Thierry Henry, avec 20. Avec encore quelques journées à jouer, le Portugais a largement le temps d’y croire. A moins qu’il y parvienne dans les 45 prochaines minutes face aux Bees.