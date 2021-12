Pedri vise maintenant le Ballon d'Or

La suite après cette publicité

Pedri a déjà tout d'un grand. Mais à 19 ans, il vient de remporter le trophée Kopa, attribué par France Football au meilleur jeune joueur de l'année. Il succède à Mbappé et De Ligt, lui qui sort d'un invraisemblable exercice à 73 matches pour sa première saison avec le FC Barcelone. Rapidement appelé en sélection par Luis Enrique, il est même déjà titulaire avec la Roja et a participé aux Jeux Olympiques en août. Il ne compte pas s'arrêter là, il faut même croire que l'appétit vient en mangeant. Le milieu de terrain aimerait bien gagner le Ballon d'Or un jour dans sa carrière, comme il l'affirme à France Football dans un entretien accordé ce samedi à la publication française.

«Le Ballon d’Or car c’est le plus grand des trophées ! Mais, avant de gagner le Ballon d’Or, on va se concentrer sur les titres collectifs. Ce sont les plus importants. Gagner une Coupe du Monde pour ton pays, ce doit être complètement fou. Pour l’instant, c’est le Trophée Kopa. J’en suis très heureux. Il récompense le travail réalisé toute l’année, et c’est fou d’en être le vainqueur. C’est le début, j’espère… C’est une fierté de succéder à deux monstres comme Kylian Mbappé et Matthijs de Ligt. Ce sont des cracks, le futur est à eux. De plus, on n’a pas toujours l’habitude de voir des milieux récompensés. Xavi et Iniesta par exemple n’ont jamais eu le Ballon d’Or.» Et ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas considérés comme d'immenses joueurs.