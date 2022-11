CdM 2022 : Jürgen Klopp s'en prend à des journalistes

Ces derniers mois et ces dernières semaines, la décision d'avoir accordé l'organisation de la Coupe du monde, au Qatar, a fait couler énormément d'encres avec les différents scandales (droits de l'homme, écologie...) auxquels est exposé le pays hôte. Des journalistes ont critiqué cela mais pour l'entraîneur des Reds de Liverpool, Jürgen Klopp, il fallait se réveiller plus tôt. « Vous êtes tous journalistes, vous auriez dû envoyer un message. Vous n'avez pas écrit l'article le plus critique à ce sujet et non pas parce que c'est le Qatar et d'autres choses. Non. À propos des circonstances, ce qui était clair » rapporte Eurosport.

Pour rappel, l'attribution du Mondial 2022 a eu lieu en 2010. Le technicien allemand de 55 ans en a rajouté en conférence de presse avant le déplacement à Tottenham ce dimanche : « C'est un tournoi, c'est là, et nous l'avons tous laissé se produire et c'est bien parce qu'il y a 12 ans, personne n'a rien fait à ce moment-là. Nous ne pouvons pas le changer maintenant (...) ».