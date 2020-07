Real Madrid : Zidane et la nouvelle facétie de Gareth Bale

Le divorce entre Gareth Bale et le Real Madrid semble petit à petit s'acter. Turbulent sur le banc de touche lors du match de son équipe contre Alaves, le Gallois s'est encore illustré sur le banc. Cette fois-ci, dans la victoire à Grenade (2-1), il s'est amusé à feinter de regarder la rencontre à travers des jumelles faites de rouleau de papier hygiénique.

