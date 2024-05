Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sur le point d’avoir bouclé la vente de l’AS Saint-Étienne !

Une page est en train de se tourner à l’AS Saint-Étienne. Troisièmes du classement de Ligue 2 avec seulement deux points de retard sur Angers, les Verts peuvent encore viser une montée directe en Ligue 1. En coulisses, cette fin de saison est tout aussi passionnante. Patrons de l’ASSE depuis 2003, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer vont enfin passer la main. L’ASSE vient d’annoncer sur son site officiel que des négociations exclusives avec un groupe canadien ont débuté.

«Les actionnaires de l’AS Saint-Étienne et le groupe canadien Kilmer Sports Ventures entrent en négociations exclusives en vue de l’acquisition du club. Après plus de vingt ans à la tête de l’AS Saint-Étienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont décidé de vendre le club à de nouveaux actionnaires engagés à construire sur leur vision et à accélérer le développement du club. Pour assurer un futur ambitieux pour le club, leur objectif est de mettre l’ASSE entre les mains d’un acteur de confiance, expérimenté et solide financièrement. Après plusieurs semaines de discussions, les actionnaires de l’ASSE ont annoncé aujourd’hui être entrés en négociations exclusives avec le président de Kilmer Sports Ventures Ivan Gazidis en vue de procéder à la vente de l’intégralité des actions d’ASSE Groupe. Kilmer Sports Ventures est un groupe familial canadien appartenant à Larry Tanenbaum. La vente doit être entérinée dans les prochaines semaines, une fois complétées les obligations d’information et de consultation des parties prenantes et autorités compétentes.»

Après avoir passé dix ans à Arsenal et quatre à l’AC Milan, Ivan Gazidis fait donc son grand retour dans le football. Et ce dernier a expliqué le choix de se porter acquéreur de l’ASSE. « En tant qu’amoureux du football, le nom de Saint-Étienne représente quelque chose d’extrêmement puissant. Je suis extrêmement enthousiaste et fier d’avoir l’opportunité de m’engager auprès d’un club légendaire, en ayant pleinement conscience de la responsabilité que cela représente. Avec Larry, que je connais depuis 20 ans, nous partageons les mêmes valeurs et la même passion pour le football que nous avons retrouvé chez les Verts », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Nous voulons construire un projet ambitieux qui renforce l’influence du club et son rôle positif pour les Stéphanois. La force du club réside non seulement dans son identité et ses supporters, mais aussi dans le travail mené ces dernières années par la direction, qui a su bâtir un modèle solide sur lequel construire. Nous souhaitons travailler main dans la main, sur le long terme, avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent la réussite des Verts ! » En attendant de voir si les Verts retrouveront la Ligue 1 deux ans après l’avoir quittée, le duo Caïazzo-Romeyer s’apprête à laisser un club avec lequel ils ont remporté une coupe de la Ligue en 2013.