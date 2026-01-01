PL : Leeds neutralise Liverpool, Fulham accroche Crystal Palace

Ce jeudi, la 19e journée de Premier League se poursuivait en Angleterre. Après une série de victoires, quatre de rang toutes compétitions confondues, Liverpool se déplaçait à Leeds. Et malgré un Ekitike remuant en première période (10e, 13e), les Reds n’ont pas su tirer leur épingle du jeu. Dominateurs, les hommes d’Arne Slot n’ont pas réussi à trouver la faille et à emballer la partie lors du second acte. Grâce à une énorme défense, Leeds est reparti d’Anfield avec le point du nul et aurait même pu l’emporter sans le but refusé en fin de rencontre à Dominic Calvert-Lewin pour une position de hors-jeu (81e).

Avec ce nul, Liverpool reste quatrième et compte six points de retard sur le podium. Dans le même temps, le duel londonien entre Crystal Palace et Fulham a également accouché d’un match nul (1-1). Alors que Jean-Philippe Mateta a ouvert le score et inscrit le premier but de l’année en Premier League (1-0, 39e), les Cottagers sont revenus dans la rencontre grâce au vétéran Tom Cairney (1-1, 80e). Statu-quo dans le ventre mou de Premier League avec ce résultat : Palace reste neuvième, Fulham dixième.