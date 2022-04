Javier Saviola se souvient de Monaco

Lors de la saison 2004/05, l'AS Monaco a accueilli en prêt un certain Javier Saviola, en prêt, en provenance du FC Barcelone. Dans les colonnes de Four Four Two, el Conejo s'est souvenu de ce départ, un poil forcé, du Barça. «J'ai toujours été un grand professionnel. Il y avait beaucoup de changements à Barcelone, même dans les bureaux, Txiki Begiristain est l'un de ceux qui m'ont dit de partir. C'était dur à comprendre, mais je devais m'en aller. Frank Rijkaard avait sa base de joueurs et je devais trouver mon bonheur ailleurs qu'au Camp Nou», a expliqué l'ancien buteur argentin, qui, s'il a pu être surpris, ne regrette pas son expérience monégasque (7 réalisations en 29 apparitions en Ligue 1, 4 buts en Ligue des Champions et 5 en Coupe de France).

«Monaco, c'était un total apprentissage. J'étais habitué à des clubs historiques, où le football est vécu avec une passion différente qu'à Monaco. Les choses étaient beaucoup plus calmes là-bas, mais j'ai joué sous les ordres de Didier Deschamps et j'ai vraiment aimé ça. J'ai aussi eu des expériences différentes au niveau personnel. Je pouvais marcher dans la rue pour me rendre au stade ou au terrain d'entraînement, ce qui était impensable pour moi lorsque je jouais à River Plate ou au Barça, où il y a une telle ferveur chez les fans. Monaco était comme un plateau de tournage de cinéma. Je pouvais voir de la Formule 1, rencontrer des acteurs de Hollywood ou Michael Jordan dans un restaurant. Je lui ai même demandé une photo un jour avec ma mère», a raconté l'ex-international albiceleste (40 sélections, 11 buts). Sacré Rocher.