Un ancien Ballon d’Or bluffé par Estéban Lepaul

Auteur de 21 buts la saison passée en Ligue 1, Estéban Lepaul est reparti sur des bases élevées en ce début d’exercice. L’attaquant rennais en a planté 3 en 5 rencontres, ce qui lui a valu une première convocation en équipe de France. Son sens du but n’a pas échappé à Zinédine Zidane, pas plus qu’à Jean-Pierre Papin, un autre ancien Ballon d’Or français. Interrogé par Ouest-France, l’ancien joueur de l’OM et de l’AC Milan s’est dit impressionné par les qualités du buteur de 26 ans.

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«Ce qu’il réalise devant le but, il y en a très peu qui le font. Ce qu’il faut regarder, ce n’est pas forcément le ratio entre ses occasions et ses buts, c’est le type de buts qu’il marque : des buts d’instinct, en une touche de balle. Il est capable d’ouvrir sa frappe, de la fermer, de l’envoler… Il marque même des buts de la tête. Il sait tout faire. En plus, c’est quelqu’un qui ne se blesse pas beaucoup, confie Papin. Il suffit de regarder les chiffres : il a fait une saison pleine de Ligue 1 et il est meilleur buteur, il n’y a rien d’autre à dire. La seule chose qu’il lui reste à faire, c’est confirmer. Tout le monde l’attend apparemment en Coupe d’Europe, mais sincèrement, si tu es capable de marquer en L1, tu marqueras aussi en Coupe d’Europe.»