Mercato : situation totalement lunaire autour de Junior Mwanga au FC Nantes

C’est une histoire complètement lunaire que le mercato nous offre encore une fois. Et comme souvent ces dernières années, c’est tombé sur le FC Nantes. En début de saison, la direction nantaise, désireuse de se renforcer à moindre coût, avait décidé de multiplier les prêts de joueurs. Dans ce sens, l’ancien Bordelais Junior Mwanga, qui évoluait avec Strasbourg, avait débarqué pour la saison. De quoi lui permettre de gagner du temps de jeu pour ne pas freiner sa progression alors que la concurrence était rude du côté de Strasbourg.

La suite après cette publicité

Un choix payant au départ puisqu’il a rapidement enchaîné les matches avec la formation nantaise sur ce début de saison. Titulaire quasi indiscutable, il a baissé d’intensité sur ces derniers matches et, avec l’arrivée du nouveau coach Ahmed Kantari, son statut a changé. Plus vraiment dans les plans de son coach et pointé du doigt pour son attitude et une implication trop pauvre suscitant des agacements dans le vestiaire nantais, à en croire les informations d’Ouest-France. De quoi lui donner des envies de départ et même d’officialiser lui-même son départ.

Nantes n’était pas au courant

Ce samedi, en story Instagram, le joueur de 22 ans a officialisé son départ de Nantes. « Merci au FC Nantes, et bonne continuation pour la suite », a-t-il écrit. Puisqu’il a joué avec Strasbourg et Nantes cette saison, son avenir était forcément réglé. Il ne pouvait donc que revenir à Strasbourg, qui devait logiquement casser son prêt. Sauf que… rien de tout ça n’était prévu ! Le FC Nantes n’avait absolument pas l’intention de s’en séparer et a appris son départ via sa story Instagram.

La suite après cette publicité

Mieux encore, Ouest-France révèle que l’entourage du joueur a aussi été surpris par cette annonce puisqu’il y a encore quelques jours, son entourage expliquait qu’il allait terminer la saison à Nantes. « C’est une communication trop hâtive et émotionnelle du joueur », a expliqué l’entourage de Junior Mwanga à Ouest-France. Le joueur souhaite vraisemblablement forcer son retour à Strasbourg alors que Nantes, furieux, ne veut pas du tout s’en séparer, encore moins à deux jours de la fin du mercato. Une situation lunaire donc pour Nantes qui n’est pas épargnée par le quotidien régional qui explique que l’institution est une nouvelle fois « humiliée ». Affaire à suivre…