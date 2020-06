Le Barça se frotte les mains avec l'achat d'Icardi par le PSG

Après plusieurs semaines de négociations consistant à faire baisser l'option d'achat (70 M€) de Mauro Icardi (27 ans), prêté par l'Inter Milan au PSG en 2019-2020, le club de la capitale a officiellement annoncé la signature définitive de l'international argentin (8 sélections, 1 but) jusqu'en 2024 dimanche pour 50 M€ (plus des bonus compris entre 5 et 8 M€). D'après Mundo Deportivo, le FC Barcelone voit ce transfert d'un très bon œil en vue de son souhait de recruter Lautaro Martinez (22 ans), l'attaquant des Nerazzurri.

Le quotidien catalan précise que les Blaugranas, déjà confiants à l'idée de parvenir à leurs fins sur ce dossier, pensent qu'ils peuvent profiter de ce transfert dans le sens où l'Inter a déjà renfloué ses caisses de manière conséquente. Ils espèrent donc que le club lombard, qui pourrait récupérer 15 M€ supplémentaires pour Icardi, sera alors moins dans le besoin cet été. Le directeur sportif des Milanais a récemment confié que le seul moyen pour le Barça d'enrôler Lautaro Martinez est de payer sa clause libératoire (111 M€), qui expire en juillet. Les espoirs catalans pour un tel scénario paraissent ainsi très minces...