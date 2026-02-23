SPL
Al-Hilal : mauvaise nouvelle pour Karim Benzema
Ses débuts avec Al-Hilal avaient été fracassants. Après avoir annoncé son départ d’Al-Ittihad à la surprise générale puis avoir signé chez le rival Al-Hilal, Karim Benzema avait inscrit un triplé pour son premier match avec le club de Riyad. Après un nul face à son ancien club dans une rencontre tendue ce week-end, le Nueve doit déjà faire face à un premier contre-temps.
En effet, comme l’indique le club saoudien, le natif de Lyon n’a pas fait le déplacement pour affronter Al-Taawoon ce mardi (20h). Le buteur de 38 ans souffre d’une blessure aux adducteurs. La durée de son absence n’a pas encore été communiquée.
