Al-Hilal : mauvaise nouvelle pour Karim Benzema

Ses débuts avec Al-Hilal avaient été fracassants. Après avoir annoncé son départ d’Al-Ittihad à la surprise générale puis avoir signé chez le rival Al-Hilal, Karim Benzema avait inscrit un triplé pour son premier match avec le club de Riyad. Après un nul face à son ancien club dans une rencontre tendue ce week-end, le Nueve doit déjà faire face à un premier contre-temps.

En effet, comme l’indique le club saoudien, le natif de Lyon n’a pas fait le déplacement pour affronter Al-Taawoon ce mardi (20h). Le buteur de 38 ans souffre d’une blessure aux adducteurs. La durée de son absence n’a pas encore été communiquée.