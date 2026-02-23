Menu Rechercher
Commenter
SPL

Al-Hilal : mauvaise nouvelle pour Karim Benzema

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Karim Benzema à Al-Hilal @Maxppp

Ses débuts avec Al-Hilal avaient été fracassants. Après avoir annoncé son départ d’Al-Ittihad à la surprise générale puis avoir signé chez le rival Al-Hilal, Karim Benzema avait inscrit un triplé pour son premier match avec le club de Riyad. Après un nul face à son ancien club dans une rencontre tendue ce week-end, le Nueve doit déjà faire face à un premier contre-temps.

La suite après cette publicité
AlHilal Saudi Club
Medical update about Karim Benzema 🔹
Voir sur X

En effet, comme l’indique le club saoudien, le natif de Lyon n’a pas fait le déplacement pour affronter Al-Taawoon ce mardi (20h). Le buteur de 38 ans souffre d’une blessure aux adducteurs. La durée de son absence n’a pas encore été communiquée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Al Hilal
Karim Benzema

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Al Hilal Logo Al Hilal
Karim Benzema Karim Benzema
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier