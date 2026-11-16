FIFA : l’UEFA soutient Philippe Diallo à l’unanimité face à Infantino

L’UEFA a officiellement apporté son soutien à Philippe Diallo. Dans un communiqué publié ce lundi, l’instance européenne confirme que les associations nationales représentées au sein de son comité exécutif et du Conseil de la FIFA ont unanimement invité le président de la Fédération française de football à se présenter à la prochaine élection présidentielle de la FIFA, prévue en mars 2027. La réunion, présidée par Aleksander Ceferin, a ainsi permis de valider le choix du dirigeant français pour porter la candidature européenne face à Gianni Infantino. L’instance européenne a clairement affiché sa position dans son communiqué. « Les associations nationales européennes représentées au Comité exécutif de l’UEFA et au Conseil de la FIFA soutiennent à l’unanimité Philippe Diallo à la présidence de la FIFA. Lors d’une réunion tenue aujourd’hui et présidée par le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, les associations nationales représentées au Comité exécutif de l’UEFA et au Conseil de la FIFA ont invité Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), à se présenter comme candidat à l’élection présidentielle de la FIFA en mars 2027 et ont unanimement exprimé leur soutien total », précise le communiqué.

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Que pensez-vous de la possible candidature de Philippe Diallo à la FIFA ? OUI : il a le soutien de l'UEFA et peut faire consensus NON : il a trop peu d'expérience à l'international Partage ta réponse Génération de l'image en cours

«Philippe Diallo possède une vaste expérience à tous les niveaux du football, ayant dirigé l’organisation représentant les clubs de football professionnels français, siégé au conseil d’administration de la Ligue de football professionnel française et au sein des structures de résolution des litiges de la FIFA, avant de devenir président de la FFF et membre du Comité exécutif de l’UEFA en 2023. Philippe Diallo a accepté l’invitation à se présenter. Sa candidature devrait être formellement ratifiée par le Comité exécutif de la FFF lors de sa réunion de demain», est-il écrit dans la suite de la missive. Le président de la FFF doit désormais faire valider sa candidature par le comité exécutif de sa fédération.