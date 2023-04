Annecy - Toulouse : les compositions officielles

Qui rejoindra Nantes au Stade de France pour la finale de Coupe de France le 29 avril ? Annecy et Toulouse s’affrontent dans la deuxième demi-finale ce soir à 20h45 au Parc des Sports, 24h après la victoire nantaise face à l’OL (1-0). Le Petit Poucet de la compétition haut-savoyard sera-t-il porté par son exploit au Vélodrome en quart, où il avait éliminé l’OM aux tirs au but ? Pleinement engagés dans la course au maintien en L2, avec seulement 2 pts d’avance sur la zone rouge, les hommes de Guyot ne jouent pas forcément leur match le plus important de la semaine ce soir. Face à eux, les Toulousains sont présents pour la 3e fois dans le dernier carré, et ont une belle opportunité de réussir leur meilleur parcours en Coupe de France.

Pour cette affiche, Bosetti sera en pointe du 4-3-3 annécien, associé à Testud côté droit et Shamal à sa gauche Rocchi, Kashi et Demoncy formeront le milieu de terrain devant Temanfo, Mouanga, Jean et Goncalves. Côté toulousain, Montanier aligne son XI type à l’exception de Rouault, remplacé dans la charnière par Costa, et Dupé, qui cède sa place à Haug dans le but. Dallinga sera en pointe devant Aboukhlal, Dejaegere et Ratao. Desler (à droite) et Suazo (à gauche) animeront les couloirs, avec Spierings et van den Boomen devant la défense Costa-Nicolaisen.

Toulouse domine, Annecy résiste !

Les compositions

Annecy : Callens - Temanfo, Mouanga, Jean, Goncalves - Rocchi, Kashi, Demoncy - Testud, Bosetti, Shamal

Toulouse : Haug - Desler, Costa, Nicolaisen, Suazo - Spierings, van den Boomen - Aboukhlal, Dejaegere, Ratao - Dallinga