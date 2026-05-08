Real Madrid : les parents de Valverde étaient en panique après sa bagarre

Hier, Fede Valverde a commencé sa journée à Valdebebas, le centre d’entraînement du Real Madrid, avant de la finir à l’hôpital. L’Uruguayen, qui aurait cherché Aurélien Tchouameni, a fini blessé, en sang et avec trois points de suture. Ce vendredi, El Chiringuito en dit plus sur le milieu de terrain.

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«Le chef des services médicaux du Real Madrid s’est rendu hier après-midi chez Valverde pour examiner la blessure. Les parents de l’Uruguayen sont également allés le voir… ils étaient tristes et inquiets», a expliqué un journaliste présent en plateau. Le joueur de 27 ans, qui souffre d’un traumatisme crânien, semble aller bien. Ses proches, qui étaient en panique, peuvent être rassurés. Il sera en revanche forfait pour le Clasico de dimanche.