La Real Sociedad veut se faire prêter Mamadou Sarr

Arrivé à Chelsea au mois de janvier en provenance de Strasbourg, Mamadou Sarr n’y a disputé que 7 petites rencontres. Selon nos informations, l’international sénégalais (8 sélections) a de grandes chances de quitter le club cet été, probablement sous la forme d’un prêt. C’est sous cette formule que la Real Sociedad aimerait le récupérer afin de lui offrir plus de temps de jeu.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Al-Hilal (Arabie saoudite) tente également le coup en parallèle. Des discussions ont actuellement lieu avec le défenseur de 20 ans. Le club saoudien, où évolue son compatriote Kalidou Koulibaly, aimerait l’intégrer à sa rotation et lui a déjà présenté son projet.