L’offre folle de Ligue 1+ pour suivre le Classique !

Lille, Monaco et Rennes en tête, l’OL et le Paris FC en embuscade, le début de saison de Ligue 1 offre un scénario totalement inattendu, avec un PSG qui a déjà lâché beaucoup de points en route. Ce qui rend son déplacement au CEPAC Vélodrome encore plus savoureux ce dimanche 20 septembre, pour le premier Classique de la saison. Forcément, avec son armada de joueurs talentueux, le club de la capitale s’avance en immense favori sur la pelouse d’un OM défiguré par le mercato estival, achevé sans recrue. Mais l’OM peut compter sur un homme, son entraîneur Bruno Genesio, capable de réaliser de grands coups dès qu’il affronte un adversaire redoutable.

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La 5e journée sera donc le théâtre de l’affrontement entre Parisiens et Marseillais, mais elle promet bien d’autres points chauds. A commencer dès vendredi par un Monaco-Lens qui sera particulièrement scruté. Déjà parce que le club de la Principauté compte 10 points en 4 journées et peut s’envoler en tête, ensuite parce que le RC Lens a vécu une semaine tourmentée avec l’éviction totalement inattendue de son entraîneur Dino Toppmöller. Il faudra voir comment réagiront les joueurs lensois, pas au mieux en championnat depuis le début de la saison. D’autres chocs sont au programme comme OL-Rennes et Paris FC-Strasbourg, deux duels de haut de tableau.

Une offre exceptionnelle à saisir pour le Classique !

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