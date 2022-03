Memphis Depay nouvel ambassadeur PUMA !

PUMA frappe un nouveau gros coup. Memphis Depay rejoint l'équipementier en tant qu'ambassadeur mondial.

« Memphis devient l'un des nouveaux visages de la ULTRA, le modèle de chaussures de vitesse de PUMA. Ce nouveau partenariat permettra à PUMA de collaborer avec Memphis dans le cadre de ses nombreuses passions. Car si Memphis est une star sur le terrain, il est aussi un créatif dans l'âme, en dehors. PUMA prévoit de collaborer avec Memphis à la fois sur des projets de football et lifestyle qui exploitent son amour de la musique, de la mode, de l'art et de l'action en faveur de communautés », peut-on lire dans le communiqué adressé par PUMA.

Memphis Depay rejoint notamment Neymar parmi les prestigieux ambassadeurs de l'équipementier. Les deux hommes ont d'ailleurs échangé ensemble durant un live Instagram mardi soir. « PUMA partage ma passion et ma vision de l'avenir, et j'ai hâte que les gens voient ce que nous avons prévu. Je veux inspirer des personnes de tous horizons et poursuivre le travail de ma fondation, dans la droite ligne de ce qu’entreprend PUMA avec sa plateforme REFORM. PUMA a une histoire tournée vers la qualité et l'innovation, en collaborant avec certains des joueurs de football les plus emblématiques de l'histoire. Comme moi, ces icônes ont eu le courage d'être différentes. C'est tout simplement dans mon ADN. Nous allons faire passer les choses au niveau supérieur », a déclaré Memphis Depay.

« Le partenariat associera les influences du sport et de la culture pour créer des produits uniques, en commençant par le lancement de la collection PUMA de Memphis, au cours de l'année 2022. PUMA développera des produits de mode co-produits avec Memphis par le biais de son sous-label de luxe BADTTW ("Blind and Deaf to the World") », apprend-on dans le communiqué.

