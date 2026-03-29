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Amicaux : le Portugal tenu en échec par le Mexique

Par Allan Brevi
1 min.
Roberto Martinez avec le Portugal @Maxppp
Mexique 0-0 Portugal

La rencontre entre le Mexique et le Portugal (0-0), disputée pour la réouverture du mythique stade Azteca après 22 mois de travaux, s’est déroulée dans un contexte tragique marqué par le décès d’un supporter avant le coup d’envoi… Sur le terrain, les Mexicains, portés par leur public, ont affiché un visage solide et discipliné, opposant un bloc compact à une Seleção en manque d’inspiration. Malgré une occasion franche de Gonçalo Ramos, dont la reprise a heurté le poteau (26e), les Portugais n’ont jamais réussi à trouver la faille.

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Privé de Cristiano Ronaldo, blessé, le Portugal a montré ses limites offensives face à une équipe mexicaine combative et bien organisée. Les locaux ont même failli créer la surprise en fin de match, avec une tête dangereuse d’Armando González (80e), passée tout près du cadre. Ce match nul laisse un goût amer aux Portugais, considérés comme des prétendants au titre mondial, tandis que le Mexique envoie un signal encourageant à quelques mois de la Coupe du Monde 2026.

Pub. le - MAJ le
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