Real Madrid : José Mourinho a désigné les 6 joueurs de sa liste noire

C’est le grand jour. Ce mardi, plusieurs médias ibériques annoncent en chœur que le Real Madrid va officialiser le grand retour de José Mourinho par le biais d’un communiqué de presse. Ce n’est pas vraiment une surprise puisque Florentino Pérez a vendu la mèche lors de sa campagne électorale puis lors de sa réélection à la présidence de la Casa Blanca. Le Portugais va donc vivre une nouvelle aventure dans la capitale espagnole avec de nouveaux joueurs, lui qui avait dirigé à l’époque Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema. Cette fois-ci, il va travailler avec Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham.

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Le Special One va aussi collaborer avec Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries, qui vont renforcer la défense. Un secteur qui est le point faible des Merengues selon Mourinho. Il attend d’ailleurs un nouveau renfort au poste de latéral gauche. Riccardo Calafiori (Arsenal) est sa recrue de rêve à ce poste. Le polyvalent Joško Gvardiol (Manchester City) est aussi suivi. Dans l’entrejeu, un à deux joueurs sont attendus. Les noms de Bernardo Silva (Man City, en fin de contrat), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Enzo Fernández (Chelsea) ou encore de Nico Paz sont cités. En attaque, il n’est pas totalement exclu qu’un joueur arrive.

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Mourinho a tranché pour 6 joueurs

Michael Olise (Bayern Munich) ou encore Julián Álvarez (Atlético de Madrid) sont cités dans la presse. L’un d’eux est peut-être la recrue à 150 M€ promise par Pérez lors des élections. Hier, El Desmarque a d’ailleurs révélé que ce transfert XXL pourrait avoir des répercussions sur certains joueurs de l’effectif, qui pourraient être sacrifiés. Ce mardi, on a une idée un peu plus claire des éléments qui pourraient s’en aller. Radio Marca, par la voix du journaliste Ramon Álvarez de Mon, révèle que José Mourinho a déjà une liste noire des joueurs sur lesquels il ne compte pas s’appuyer et pour lesquels la porte est donc ouverte.

Ils sont 6. Ainsi, on retrouve Franco Mastantuono. L’Argentin n’a pas convaincu lors de sa première saison. Un prêt est l’option envisagée par tous. Villarreal est déjà sur les rangs. Fran Garcia, Raul Asensio et Dani Ceballos, qui se dirige vers l’Ajax, sont aussi dans son viseur. On retrouve aussi Eduardo Camavinga. Pendant longtemps, le Real Madrid l’a jugé intouchable, malgré une saison difficile. Le Special One n’est visiblement pas fan. Plus surprenant, le nom de Rodrygo est cité. Le Brésilien est actuellement blessé et forfait pour plusieurs mois. Mais son futur coach, qui a déjà parlé avec plusieurs joueurs, a fait savoir qu’il n’entre pas dans ses plans. Les premières victimes du coach lusitanien sont donc connues.