Manchester United : les premiers mots de la recrue Andrey Santos

Manchester United a annoncé l’arrivée d’Andrey Santos en provenance de Chelsea. Le milieu de terrain brésilien de 22 ans a signé un contrat jusqu’en juin 2031, avec une option d’une année supplémentaire. Capitaine du Brésil U23 et vainqueur de la Coupe du monde des clubs 2025, Santos rejoint les Red Devils après une saison remarquée avec Chelsea et un prêt concluant à Strasbourg (11 buts, 5 passes décisives). Au micro du site officiel mancunien, il a délivré ses premiets mots.

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«Tout à Manchester United est spécial ; c’est un sentiment incroyable de rejoindre un club que certaines de mes plus grandes idoles ont représenté. En tant que milieu de terrain, je suis vraiment ravi d’avoir l’opportunité d’apprendre de Michael Carrick. C’est l’entraîneur idéal pour m’aider à franchir la prochaine étape de ma carrière et à réaliser mes rêves. Tout le monde m’a parlé de l’ambition du club et de l’environnement incroyable qui y règne. Je sais à quel point l’équipe est forte et j’ai hâte de me battre avec elle pour remporter les plus grands trophées», a déclaré le milieu brésilien. Une bien belle histoire semble commencer.