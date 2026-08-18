Barrages LdC : l’OL arrache un match nul chez le Fener

C’est un rendez-vous incontournable chaque été. Et cette fois, c’est au tour de l’OL de disputer les barrages de Ligue des Champions pour obtenir une place dans la plus grande des compétitions européennes. Après avoir sorti le Sparta Prague au tour précédent, les troupes de Paulo Fonseca avaient un sacré morceau ce soir : Fenerbahce, qui réalise un mercato XXL. Le coach portugais sortait d’ailleurs la même compo que lors du retour contre le Sparta, avec ce trio offensif Fofana-Openda-Nuamah, et Tolisso épaulé par Tessman et Morton dans l’entrejeu. En face, beaucoup de gros noms, comme Ederson, Milan Skriniar, Nathan Aké, Nelson Semedo, Guendouzi, Kanté, Muriqi et surtout Mason Greenwood. Dans l’enfer stambouliotte, les Lyonnais ont réussi à obtenir un 1-1 intéressant.

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Sans trop de surprise, les locaux démarraient fort, et avec des intentions résolument offensives, portés par leur public chaud bouillant. Dominateurs, les Turcs s’installaient rapidement dans la moitié lyonnaise. Petite frayeur assez rapide pour les Rhodaniens d’ailleurs avec la blessure de Niakhaté, qui a même dû quitter le terrain, avant de regagner sa place quelques minutes plus tard. Sur un bon centre de Guendouzi, Muriqi signait le premier avertissement de la partie, avec une tête qui manquait le cadre de peu (9e). De quoi présager une soirée difficile pour Lyon ? Pas vraiment… Peu à peu, l’Olympique Lyonnais commençait lui aussi à se montrer. Tessman tentait sa chance de loin, mais Ederson était attentif (23e). Les Lyonnais mettaient peu à peu le pied sur le ballon, empêchant au passage leur adversaire du soir d’attaquer. Plutôt discret, Mason Greenwood frappait du gauche mais c’était capté sans souci par Greif (36e).

Un match assez équilibré au final

Les efforts lyonnais allaient être récompensés avant la pause. Tessman décalait pour Tolisso, côté droit de la surface. Pratiquement au niveau de la ligne de fond, le Français mettait un bon centre en retrait sur la tête d’Openda, qui propulsait le cuir au fond de la tête (0-1, 40e). Un gros coup de l’OL, qui rentrait donc aux vestiaires face à une équipe turque qui semblait clairement avoir le moral dans les chaussettes. Le plus dur semblait fait… Mais au retour des vestiaires, les locaux allaient frapper fort. Côté droit, Mason Greenwood pénétrait dans la surface, faisait un peu danser Abner et expédiait un missile lucarne opposée, que Greif touchait légèrement mais ne pouvait empêcher de finir au fond (1-1, 47e). Douche froide pour l’OL… qui n’était pas abattu pour autant, et Openda, de l’extérieur de la surface, en pivot, touchait le poteau (52e).

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Talisca enroulait bien sa frappe mais ça passait à droite du cadre de Greif (57e), alors qu’Openda continuait de causer de sacrés maux de tête à la défense du Fener. Les débats étaient assez partagés, et de la tête, Muriqi butait sur le portier lyonnais (63e). Le Fener passait beaucoup par le côté gauche de Brown pour attaquer, alors qu’à Lyon, on exploitait beaucoup l’axe, avec un Tolisso assez inspiré. Il faut aussi dire que l’intensité était tombée, d’un côté comme de l’autre, et que la deuxième période se jouait sur un rythme assez faible. Les occasions étaient de plus en plus rares, même si Nene Dorgeles, entré en deuxième période, écrasait une frappasse sur le poteau (80e). De l’extérieur de la surface, Tolisso décochait un tir puissant sorti tant bien que mal par Ederson (88e). Le score n’a plus bougé et tout reste à jouer au Groupama Stadium mercredi prochain.

Revivez le film du match sur notre live commenté.