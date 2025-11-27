Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Nantes : un attaquant prêté va effectuer son retour

Par Jordan Pardon
1 min.
FC Nantes @Maxppp

En proie à de sérieux problèmes d’efficacité depuis le début de saison (troisième pire attaque de Ligue 1 avec 12 buts marqués), le FC Nantes va enregistrer le retour d’un attaquant. Comme révélé par Ouest-France, Ignatius Ganago va retrouver le club des bords de l’Erdre dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

Prêté au New England Revolution (MLS) depuis l’hiver dernier, le Camerounais n’y prolongera, cette fois, pas son aventure (son prêt avait été prolongé cet été). C’est la formation américaine qui a annoncé que son option d’achat de 3,5 millions d’euros ne serait pas levée. Freiné par les blessures, Ganago aura marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives en 20 rencontres aux Etats-Unis. Il revient donc à Nantes, où il est lié jusqu’en 2027. Reste à voir si le club comptera sur lui, alors que le meilleur buteur des Canaris n’est autre que Matthis Abline, auteur de 2 buts en Ligue 1 cette saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Ignatius Ganago

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Ignatius Ganago Ignatius Ganago
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier