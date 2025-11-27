Nantes : un attaquant prêté va effectuer son retour

En proie à de sérieux problèmes d’efficacité depuis le début de saison (troisième pire attaque de Ligue 1 avec 12 buts marqués), le FC Nantes va enregistrer le retour d’un attaquant. Comme révélé par Ouest-France, Ignatius Ganago va retrouver le club des bords de l’Erdre dans les prochains jours.

Prêté au New England Revolution (MLS) depuis l’hiver dernier, le Camerounais n’y prolongera, cette fois, pas son aventure (son prêt avait été prolongé cet été). C’est la formation américaine qui a annoncé que son option d’achat de 3,5 millions d’euros ne serait pas levée. Freiné par les blessures, Ganago aura marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives en 20 rencontres aux Etats-Unis. Il revient donc à Nantes, où il est lié jusqu’en 2027. Reste à voir si le club comptera sur lui, alors que le meilleur buteur des Canaris n’est autre que Matthis Abline, auteur de 2 buts en Ligue 1 cette saison.