Le Real Madrid demande à l’UEFA de retirer 35 titres au Barça

Le Real Madrid poursuit son offensive dans l’affaire Negreira. Le club madrilène continue également de multiplier les démarches judiciaires afin de faire toute la lumière sur les versements présumés effectués par le FC Barcelone à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres. D’après AS, les Merengues ont notamment demandé au juge d’obliger le Barça à transmettre l’intégralité de son système de conformité entre 2010 et 2018 afin de vérifier les dispositifs de contrôle contre la corruption.

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Par ailleurs, le Real Madrid réclame que la Garde civile fournisse plusieurs documents financiers manquants au dossier, notamment les factures, autorisations de paiement, circuits internes et audits des sociétés. À Valdebebas, le club entend aller jusqu’au bout de la procédure, tant sur le plan judiciaire que sportif. Le Real Madrid a d’ailleurs demandé à l’UEFA de retirer au FC Barcelone les titres remportés durant la période concernée par l’affaire Negreira entre 2001 et 2018, soit 35 titres.