PSG : Jérôme Rothen se paye Christophe Galtier

Malgré la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l’OGC Nice (0-2), Christophe Galtier est encore et toujours au cœur des critiques. L’avenir de l’entraineur parisien semble s’écrire loin du club de la capitale même s’il devrait finir la saison avant de céder sa place. Jérôme Rothen, toujours aussi incisif, s’est d’ailleurs attardé sur les échecs du technicien de 56 ans depuis qu’il est à la tête de l’équipe première du PSG. «C’est compliqué d’imaginer qu’il va continuer à supporter cette pression là l’année prochaine (…) Il y a plein de signes qui montrent qu’il n’arrive plus à prendre le dessus en fait. Le premier, c’est le plan de jeu soit le plus important (…) Tactiquement, je trouve qu’il s’est un peu perdu pour maintenant revenir à une défense à 3. C’est très compliqué de voir quelle issue il voulait mettre en place avec ses joueurs au PSG», a tout d’abord lancé l’ancien joueur du club de la capitale dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Jérôme Rothen a ensuite profité de la nouvelle polémique concernant la banderole des supporters niçois à l’encontre de l’entraineur parisien pour sortir la sulfateuse comme il en a l’habitude. «La deuxième chose, c’est son plan de communication avec le respect de l’institution (…) Je n’ai pas vu de changement radical. Pour moi, il a échoué sur cette chose là. Après il y a le respect de son vestiaire, je ne suis pas sûr qu’il ait gagné le respect de tous les joueurs (…) Et enfin la communication d’avant et d’après match qui est bancale (…) Le huitième de finale de Ligue des champions, il a fauté dans la communication avant l’aller et après, mais aussi après le retour et depuis il est en dehors des clous. Là le pompon, c’est de passer du temps à parler de cette banderole. Pour moi, ça veut dire qu’il n’a plus les clés du camion. C’est trop difficile pour lui de continuer comme ça», a notamment conclu l’ancien joueur professionnel.

