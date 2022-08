Isco rejoint Julen Lopetegui à Séville !

La suite après cette publicité

Libre après neuf saisons passées au Real Madrid où il aura glané 5 Ligue des Champions (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022) et 3 Liga (2017, 2020 et 2022), Isco Alarcon (30 ans) était à la recherche d'un nouveau défi. Le milieu offensif espagnol de 30 ans avait trouvé hier un accord de principe avec le Séville FC et ce lundi, le club andalou l'a officialisé.

«Isco Alarcón est désormais officiellement un joueur du Sevilla FC pour cette saison et la suivante.» peut-on lire dans un communiqué. Il retrouvera à Séville celui qui était son sélectionneur avec l'Espagne entre 2016 et 2018, Julen Lopetegui, qui avait su tirer la meilleure version du joueur.