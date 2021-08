PSG : Donnarumma s'exprime sur la probable arrivée de Lionel Messi

Les joueurs du Paris Saint-Germain semblent également s'impatienter de l'arrivée de Lionel Messi dans la capitale. Après Neymar, le nouveau gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma (22 ans), arrivé cet été en provenance de l'AC Milan, a commenté le possible transfert de l'Argentin, libre de tout contrat après sa prolongation de contrat avortée au FC Barcelone.

La suite après cette publicité

«Je me sens bien, je suis très heureux de faire partie du PSG et j'espère faire de mon mieux là-bas. Je serai content s'il arrive à Paris. Messi est le plus fort du monde, je suis excité et heureux à l'idée de l'avoir dans l'équipe», précise le vainqueur de l'Euro 2020 au micro de Sky Sports. À l'instar des supporters, le groupe parisien attend sa Pulga.