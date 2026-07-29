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Liverpool prépare une première offre au PSG pour Bradley Barcola

Par Maxime Barbaud
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp

Bradley Barcola est encore un joueur du PSG, jusqu’en 2028 pour le moment mais son refus de prolonger son contrat ouvre grand la porte à un départ. Le champion d’Europe veut bien le laisser partir à condition de mettre le prix, soit 170 M€. Il a l’avantage de pouvoir faire grimper les enchères puisque les meilleures équipes du continent s’intéressent à l’ancien Lyonnais de 23 ans.

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Il y a Arsenal, le Bayern mais surtout Liverpool, qui en a fait sa priorité pour remplacer Mohamed Salah. Les Reds sont prêts à fournir de gros efforts pour le faire venir. Après plusieurs jours à définir la stratégie à adopter et à discuter avec les représentants du Français, ils devraient bientôt passer à l’attaque. «Liverpool a préparé une première offre et s’apprête à formaliser son intérêt par une démarche officielle», affirme Sky Sports.

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