Liverpool prépare une première offre au PSG pour Bradley Barcola

Bradley Barcola est encore un joueur du PSG, jusqu’en 2028 pour le moment mais son refus de prolonger son contrat ouvre grand la porte à un départ. Le champion d’Europe veut bien le laisser partir à condition de mettre le prix, soit 170 M€. Il a l’avantage de pouvoir faire grimper les enchères puisque les meilleures équipes du continent s’intéressent à l’ancien Lyonnais de 23 ans.

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Il y a Arsenal, le Bayern mais surtout Liverpool, qui en a fait sa priorité pour remplacer Mohamed Salah. Les Reds sont prêts à fournir de gros efforts pour le faire venir. Après plusieurs jours à définir la stratégie à adopter et à discuter avec les représentants du Français, ils devraient bientôt passer à l’attaque. «Liverpool a préparé une première offre et s’apprête à formaliser son intérêt par une démarche officielle», affirme Sky Sports.