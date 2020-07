L'OM concède un but face à Pinzgau

61' | Tamas Tandari réduit l'écart au score (4-1) !

Le capitaine et milieu défensif néerlandais Tamas Tandari s'élève plus haut que tout le monde devant le but et place une tête sur un corner tiré depuis le côté droit. Boubacar Kamara dévie du haut du crâne et surprend le jeune portier olympien.

60' | Rare incursion autrichienne, par la droite, mais Boubacar Kamara se replie rapidement et est présent pour éloigner le danger de la tête au premier poteau.

58' | Premier carton jaune du match ! Alessandro Ziege, fils de Christian, commet une faute sur Morgan Sanson. Il est averti.

57' | Le dispositif de l'OM pour la 2nde période (3-4-3) : Ngapandouetnbu - Sakai, Alvaro, Amavi - Rongier, Kamara, Strootman, Sanson - Germain, Aké, Payet

55' | Les Olympiens ont assommé leurs adversaires dès le retour des vestiaires. Les joueurs de Pinzgau ont bien du mal à rivaliser.

52' | Profitant d'un ballon abandonné au second poteau, à l'entrée de la surface, Morgan Sanson le remise du droit en retrait vers Payet, qui tente sa chance. Le tir du pied droit du numéro 10 olympien est un peu écrasé et le gardien de Pinzgau s'interpose.

50' | Morgan Sanson pour le 4-0 !

Superbe inspiration de Dimitri Payet qui frappe le corner en retrait, au sol. Dans l'arc de cercle devant la surface, Morgan Sanson s'avance et reprend le ballon du pied droit. Celui-ci se loge dans le but avec l'aide du poteau ! L'OM s'envole !

47' | Dimitri Payet pour le 3e but olympien !

Alessandro Ziege perd le ballon devant sa surface et Valère Germain en profite. L'attaquant s'en va fixer le portier adverse avant de glisser le ballon sur sa gauche à Dimitri Payet, qui termine dans le but vide !

46' | C'est reparti à Kufstein entre l'OM et le FC Pinzgau (D3 autrichienne) !

45' | Du changement à la pause ! L'OM repart avec un onze différent. Le gardien de 17 ans Simon Ngapandouetnbu a pris la place de Steve Mandanda. Dimitri Payet, Valère Germain, Boubacar Kamara, Hiroki Sakai, Kevin Strootman, Nathan Aké sont également entrés. Rongier, Sanson, Amavi et Alvaro Gonzalez sont toujours présents.

C'est la pause ! L'OM mène 2-0 face au FC Pinzgau, grâce à Pape Gueye et Alvaro Gonzalez.

45' | Les Marseillais poussent dans cette fin de premier acte pour inscrire un troisième but.

45' | L'envolée de Colic face à Thauvin !! Côté droit cette fois-ci, Florian Chabrolle s'applique pour centrer et c'est Florian Thauvin qui est à la réception devant le but. L'attaquant vient placer une tête précise mais le portier croate de Pinzgau s'envole et détourne sur sa ligne !

42' | De nouveau, ce sont les joueurs d'André Villas-Boas qui ont le ballon dans les pieds. On passe de gauche à droite, où Florian Thauvin se fait découper. L'arbitre laisse jouer mais l'avantage est de courte durée puisque l'OM perd le ballon. L'attaquant est très en colère.

39' | Ce sont les Autrichiens qui conservent le ballon depuis la blessure d'Alavaro Gonzalez. Les Marseillais temporisent et tentent de souffler un peu.

36' | Les joueurs de Pinzgau sortent quelques instants de leur camp, mais la défense olympienne est sereine.

33' | L'Espagnol est sorti du terrain en boitant, avant de finalement reprendre sa place.

32' | Alvaro Gonzalez reste au sol ! Inquiétude ! C'est le genou qui semble touché. Un défenseur autrichien lui est tombé dessus après son but. L'arbitre fait intervenir les soigneurs.

31' | Alvaro Gonzalez double la mise (2-0) !

Sur un centre de Florian Thauvin, côté gauche, Alvaro Gonzalez, resté dans la surface suite à un corner, vient placer une tête croisée qui trompe Colic sur sa droite.

30' | Dario Benedetto sert joliment Florian Chabrolle dans la profondeur. Le jeune ailier file dans la surface avant de centrer devant le but, où Allessandro Ziege se jette pour couper.

29' | Côté droit, Florian Thauvin travaille les défenseurs autrichiens à l'angle de la surface avant de glisser le ballon dans la profondeur. Mais Morgan Sanson, qui était sur sa droite, à tardé à prendre la profondeur. Le ballon est perdu.

28' | Sublime claquette de Stipo Colic ! Côté gauche, après un beau mouvement collectif en une touche, Jordan Amavi ajuste un centre. Dévié par Schubert, le ballon part en cloche et oblige Stipo Colic à une claquette décisive ! Très bon début de match du portier croate.

26' | C'est reparti à Kufstein !

25' | Pause fraîcheur ! Les deux équipes vont se désaltérer.

24' | Pape Gueye ouvre le score (1-0) !

Sur le corner de Thauvin, frappé côté gauche, Caleta-Car dévie de la tête au premier poteau. Au second, Pape Gueye jaillit et termine du bout du pied droit face au but !

23' | La frappe sublime de Thauvin ! L'attaquant champion du monde réalise sa spéciale, côté droit. Il se remet sur son pied gauche, feinte, puis enroule du gauche ! Stipo Colic s'envole et détourne de la main droite !

22' | Très belle offensive marseillaise, initiée par Florian Thauvin, auteur d'un joli numéro pour se défaire de trois adversaires. L'attaquant poursuit son effort vers l'avant mais un pied autrichien l'empêche de conclure.

21' | Steve Mandanda est bien seul dans sa moitié de terrain. Ses défenseurs le sollicitent quelques fois, lorsqu'ils récupèrent des tentatives d'ouverture autrichiennes bien vaines.

19' | Florian Thauvin a reçu un coup sur le pied. L'attaquant se relève péniblement.

18' | Le centre d'Amavi file devant le but ! Le latéral gauche de l'OM s'envole dans son couloir, oublié par la défense autrichienne. Dans la surface, il temporise et centre finalement fort devant le but. Le portier Stipo Colic dévie de la main au sol et le ballon file au second poteau, où personne n'est présent pour le reprendre.

17' | La tentative de Pipa Benedetto ! L'Argentin tente sa chance du pied droit à 25 mètres, mais le ballon prend de la hauteur et s'envole au-dessus de la barre !

17' | Les Autrichiens ne rendent pas la tâche facile aux Marseillais. Regroupés devant leur surface, ils ne laissent que peu d'espace.

15' | Bouna Sarr et Florian Thauvin échangent côté droit, où l'attaquant pénètre dans la surface mais ne parvient pas à redresser son centre en bout de course. Le ballon termine dans le petit filet.

13' | Côté gauche, Morgan Sanson tente un dribble osé. Si Lukas Schubert lui reprend le ballon, il s'accroche ensuite au milieu marseillais et le fait tomber. Un nouveau coup franc pour l'OM. Frappé dans la surface par Thauvin, le ballon est éloigné du poing par Stipo Colic devant Pape Gueye, au second poteau.

11' | Côté droit, Florian Thauvin tente d'assurer des centres plongeants du pied gauche, mais il doit encore régler la mire. Le portier de Pinzgau capte.

9' | Le ballon est monopolisé par les Marseillais, qui parlent énormément. On se règle dans ce début de match. Le portier adverse tente de gagner un maximum du temps lorsqu'il récupère le ballon.

7' | Les corners se succèdent en faveur des Olympiens. Florian Thauvin s'en charge pour le moment. Sur le banc, André Villas-Boas donne ses consignes à Alvaro en espagnol. On entend aussi Amavi qui donne des conseils à Chabrolle, sans prendre de pincettes.

6' | Les Marseillais ne se pressent pas pour attaquer et n'hésitent pas à repasser derrière avec Mandanda. Les Autrichiens sont pour le moment bien en place mais l'essentiel du jeu se passe dans leur camp.

4' | Harry Cooksley se laisse emporter par son élan et déséquilibre Amavi, qui s'était infiltré dans le camp autrichien. Florian Thauvin se charge du coup franc. Le ballon est envoyé dans la surface, où en position de hors jeu Alvaro Gonzalez l'avait repris en taclant. Le gardien était vigilant.

3' | Jordan Amavi se bat comme un beau diable et récupère le ballon au milieu. Le contre est rapidement mené côté droit, où Thauvin centre. Arrivé lancé, Sanson place sa tête mais n'inquiète pas le gardien croate. Dario Benedetto semblait mieux placé et avait armé une volée.

2' | Un premier corner pour l'OM, frappé depuis le côté droit et une première intervention du portier croate de Pinzgau, Stipo Colic, venu éloigner le danger du poing.

18h30 | Le coup d'envoi est donné par les Olympiens ! C'est parti à Kufstein !

18h28 | L'heure du toss entre les capitaines, Tamas Tandari et Steve Mandanda.

18h27 | Les deux équipes se mettent en place sur la pelouse. La montagne toise les 22 acteurs. Le ciel est bleu, les nuages présents.

18h25 | Les joueurs pénètrent sur la pelouse de l'Arena de Kufstein, en Autriche.

18h20 - L'ex champion d'Europe allemand Christian Ziege figure de Pinzgau

L'adversaire des Olympiens évolue dans la modeste Regionalliga, soit l’équivalent de la 3e division autrichienne. Malgré l’arrêt des compétitions, le FC Pinzgau a terminé deuxième de son championnat la saison passée. Le club a officialisé l'arrivée de l'ancienne gloire du Bayern Munich et de l'AC Milan Christian Ziege, 48 ans, au poste de directeur sportif. Son fils, Alessandro (22 ans) est d'ailleurs titulaire cet après-midi en défense côté Pinzgau.

18h18 - Un groupe de 28 en stage, quelques absents cet après-midi

Alors que le jeune milieu olympien Cheick Souaré, 17 ans, a rejoint le groupe en cours de préparation en Allemagne, portant l'effectif à 28 joueurs, quelques éléments ne sont pas présents sur le banc des remplaçants cet après-midi. André Villas-Boas se prive par exemple de Yoann Pelé, Maxime Lopez, Nemanja Radonjic, Lucas Perrin et Christopher Rocchia seront en tribune.

18h15 - Le premier onze de la pré-saison de l'Olympique de Marseille !

Bienvenue à la Kufstein-Arena !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FM pour suivre en direct commenté la première rencontre amicale de l'été de l'Olympique de Marseille ! Actuellement en stage en Allemagne, les Olympiens affrontent le club autrichien du FC Pinzgau (D3), dans l'antre de Kufstein, en Autriche. Coup d'envoi prévu à 18h30.

Avant-match