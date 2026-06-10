Strasbourg : Gary O’Neil attire l’attention d’Ipswich Town

Fraîchement promu en Premier League, Ipswich Town s’active déjà pour trouver un successeur à Kieran McKenna, parti après avoir largement contribué à la montée du club. Selon la BBC, la direction des Tractor Boys aurait fait de Gary O’Neil, actuel entraîneur de Strasbourg, sa priorité pour prendre les commandes de l’équipe la saison prochaine. Arrivé en Alsace en janvier, le technicien de 43 ans est sous contrat jusqu’en 2028 (avec une année en option) et réalise une première partie d’aventure solide avec le RCSA.

La suite après cette publicité

Sous sa direction, Strasbourg a atteint les demi-finales de la Ligue Europa Conférence et de la Coupe de France, tout en affichant le 5e meilleur bilan de Ligue 1 sur la phase retour avec 29 points. Une progression qui attire désormais l’attention en Angleterre, où Ipswich étudie sérieusement son profil pour relancer son projet en Premier League. Décidément, les entraîneurs de Ligue 1 attirent le championnat anglais, alors que Pierre Sage est tout proche de s’engager avec Crystal Palace.