EdF : Lacazette envoie un message à Deschamps

Hier soir, l’Olympique Lyonnais a remporté une précieuse victoire face à l’OGC Nice (2-0). Buteur sur l’ouverture du score, le capitaine Corentin Tolisso (31 ans) continue de réaliser une belle saison. Ce qui est une bonne chose à quelques mois de la Coupe du Monde 2026, qui est l’un de ses objectifs. Hier soir, dans l’After Foot sur RMC Sport, Samuel Umtiti a évoqué le cas du milieu tricolore. « Mais je crois qu’il a changé de numéro de téléphone non ? (en référence à Didier Deschamps). Tu as tes objectifs en tête, il faut vraiment que tu fasses comme tu es en train de faire chaque semaine, montrer de quoi tu es capable. Ensuite, si tu arrives à avoir cette convocation, ce sera mérité.»

De son côté, le principal intéressé a expliqué donner le meilleur de lui-même pour essayer d’atteindre cet objectif. Un objectif qui est totalement dans ses cordes selon son ancien coéquipier et ami, Alexandre Lacazette. Sur son compte Instagram, le buteur français a posté une photo de Tolisso tout en mentionnant l’équipe de France avec le message «allo». Un message plutôt clair à destination de Didier Deschamps et de son staff, qui doivent selon lui appeler Tolisso. C’est en tout cas l’avis du Général.