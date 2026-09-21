«Nous jouons contre le génocide» : Israël veut porter plainte à l’UEFA après les propos du sélectionneur irlandais

La polémique prend de l’ampleur autour de Heimir Hallgrímsson. Le sélectionneur de la République d’Irlande avait été interrogé la semaine dernière, lors de l’annonce de sa liste à Abbotstown, sur la difficulté de maintenir ses joueurs concentrés sur le football dans un contexte particulièrement sensible avant la campagne de Ligue des Nations. L’Islandais avait alors lâché une formule qui n’est pas passée inaperçue en Israël. « Nous ne jouons pas avec le génocide, nous jouons contre le génocide. Nous jouons contre Israël, nous ne jouons pas avec Israël », avait déclaré le technicien irlandais. Hallgrímsson avait également maintenu des propos tenus l’an dernier, expliquant ne pas comprendre pourquoi la Russie avait été exclue par la FIFA et l’UEFA après l’invasion de l’Ukraine alors qu’Israël n’avait pas été sanctionné pour les actions du pays en Palestine. Des déclarations qui interviennent alors que l’Irlande doit affronter Israël à deux reprises dans le cadre de la Ligue des nations, avec une première rencontre prévue dimanche à Debrecen, en Hongrie, Israël étant contraint de disputer ses matches à domicile hors de son territoire pour des raisons de sécurité.

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We have contributed to the world and humanity in countless fields, earning an impressive number of Nobel Prizes along the way. Unfortunately, we have not yet found a cure for stupidity, ignorance and hypocrisy displayed by @IrelandFootball team coach. We’re not playing with… — ISRAEL FA (@ISRAELFA) September 21, 2026

La Fédération israélienne de football a vivement réagi lundi et envisage désormais de saisir l’UEFA au sujet des propos du sélectionneur irlandais. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’instance a écrit qu’elle avait « contribué au monde et à l’humanité dans d’innombrables domaines, remportant au passage un nombre impressionnant de prix Nobel », avant de dénoncer les propos de Hallgrímsson. « Malheureusement, nous n’avons pas encore trouvé de remède à la stupidité, à l’ignorance et à l’hypocrisie dont fait preuve le sélectionneur de l’équipe de la République d’Irlande. Nous ne jouons pas avec l’ignorance, l’hypocrisie et la stupidité, nous jouons contre l’entraîneur qui les incarne », a écrit la fédération. Selon des médias israéliens cités par l’Irish Times, la fédération envisage de déposer une plainte auprès de l’UEFA contre Hallgrímsson. L’instance européenne n’avait toutefois reçu aucune plainte officielle lundi soir.