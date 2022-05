MU : Jesse Lingard pisté par deux clubs italiens

Selon The Sun, le milieu offensif de Manchester United Jesse Lingard serait suivi de près par l’AC Milan et la Juventus en vue d’une signature libre cet été. L’Anglais de 29 ans, dont le contrat avec United expire en juin prochain, devrait quitter Manchester durant le mercato estival et pourrait bien rejoindre la Serie A.

Selon le quotidien britannique, les deux clubs italiens sont en tête dans la course pour recruter l’international anglais. Cette saison, Lingard a disputé 22 matches avec Manchester United, inscrit deux buts et délivré une passe décisive.