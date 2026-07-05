Coupe du Monde 2026, Norvège : l’ouverture du score puissante de Haaland face au Brésil

La Norvège a créé la surprise en ouvrant le score face au Brésil en 8e de finale grâce à Erling Haaland. À la 79e minute, Antonio Nusa Schjelderup a fait la différence sur son côté avant d’adresser un centre tendu vers le point de penalty, repris de la tête par l’attaquant norvégien, qui n’a laissé aucune chance à Alisson.

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Erling Haaland ouvre le score pour la Norvège ! ⚽️ À la réception du centre d'Andreas Schjelderup, l'attaquant norvégien place une tête gagnante pour ouvrir le score.



La Norvège mène 1-0.



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Menés 1-0, les Brésiliens ont tenté de réagir immédiatement. Trois minutes plus tard, Neymar a obtenu un corner dangereux, mais la défense norvégienne, emmenée par Kristoffer Ajer, a une nouvelle fois repoussé le danger pour préserver l’avantage des Vikings à l’entrée des dix dernières minutes.