Bayern Munich : Thomas Müller et Robert Lewandowski à la chasse aux records

Vendredi soir, le Bayern Munich a fait de la réception de Wolfsbourg une formalité (4-0), grâce notamment à des buts de Thomas Müller (7e) et Robert Lewandowski (87e). Avec cette victoire, les Bavarois sont leaders incontestables et champions d'automne de Bundesliga avant même la fin de la 17e journée, ayant provisoirement neuf points d'avance sur le dauphin Dortmund. Quant aux Loups, entraînés par Florian Kohfeldt, ils ont subi leur septième défaite de rang toutes compétitions confondues, à seulement trois points d'avance sur le barragiste Augsbourg, en plus d'avoir été éliminés en phase de poules de Ligue des Champions.

Et lors de cette rencontre, Müller et Lewandowski ont passé des paliers : si l'Allemand a disputé son 400e match sous le maillot munichois en championnat, il confirme son statut de joueur de champ le plus capé de l'histoire des Roten (608), troisième au classement général derrière les légendaires gardiens de but Oliver Kahn (632) et Sepp Maier (696). Le Polonais a lui inscrit son 69e but en compétition officielle, également le record de Cristiano Ronaldo de 2013 sur une année civile mais reste loin de celui instauré par Lionel Messi en 2012 (91). De plus, avec son 43e but en Bundesliga en cette année 2021, RL9 dépasse également le record de Gerd Muller, là aussi sur une année civile (42).

