Le coach de l’Eintracht n’en peut vraiment plus d’Elye Wahi

L’Eintracht Francfort ne fera pas toujours des miracles sur le mercato. Si le club allemand a réussi à réaliser d’énormes plus-values avec Omar Marmoush, Randal Kolo Muani ou encore Hugo Ekitike, l’histoire sera différente avec Elye Wahi. Contrairement aux autres attaquants cités, le Français est en situation d’échec total en Allemagne. Recruté pour 25 M€, l’ancien Marseillais n’a marqué qu’un but cette saison en treize apparitions. Annoncé sur le départ, Wahi est un joueur dont ne veut plus entendre parler son coach, Dino Toppmöller. En conférence de presse, ce dernier a d’ailleurs répondu de manière très sèche à une question posée sur le buteur français.

« Je ne donnerai pas de nouvelles à ce sujet. Chaque joueur a la possibilité de faire ses preuves à l’entraînement et de retrouver son niveau. Il doit saisir cette opportunité. » Et selon Bild, la réponse expéditive de l’entraîneur de l’Eintracht est significative. Le média allemand explique que Toppmöller en a marre de Wahi et ne souhaite plus parler du Français. « L’entraîneur estime que le Français manque de motivation intrinsèque, cette énergie intérieure nécessaire pour jouer avec plaisir et enthousiasme. De plus, il ne se serait jamais véritablement intégré à l’équipe », écrit le journal. Autant dire qu’un départ dès cet hiver est plus que jamais envisageable.