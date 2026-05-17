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Ligue des Champions de la CAF

Afrique : nouveau scandale avec l’arbitre de Maroc-Sénégal

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Patrice Motsepe CAF @Maxppp

Décidément, cet arbitre est dans toutes les polémiques en Afrique depuis le début de l’année. Après avoir arbitré lors de la très polémique finale de la dernière CAN entre le Maroc et le Sénégal, Jean-Jacques Ndala s’est encore illustré négativement ce dimanche lors de la manche aller de la finale de la Ligue des Champions africaine entre le FAR Rabat et Mamelodi Sundowns.

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Jean-Jacques Ndala, arbitre de la dernière finale de CAN, a annoncé en pleine deuxième mi-temps de la finale aller de Ligue des champions africaine que la VAR n’est PAS FONCTIONNELLE. 😳❌

Mamelodi Sundows 🇿🇦 s’est ensuite imposé 1-0 face au FAR Rabat 🇲🇦
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L’arbitre congolais a indiqué en pleine seconde période que la VAR était en panne. Suite à cet incident, la rencontre s’est poursuivie sans assistance vidéo, et le club sud-africain de Mamelodi Sundowns s’est imposé face aux Marocains du FAR Rabat (1-0). Une nouvelle polémique est à prévoir en Afrique après cette nouvelle scène délirante.

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