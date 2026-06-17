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Coupe du Monde

CdM 2026, Tunisie : Hervé Renard envoie un message touchant à Lamouchi

Par Tom Courel
1 min.
Hervé Renard lors d'une rencontre entre le Qatar et l'Arabie Saoudite @Maxppp

Il va falloir du cran. En effet, Hervé Renard s’apprête à vivre un troisième Mondial consécutif, mais cette fois-ci, c’est sur le banc de la Tunisie que tout va se décider. Après des passages au Maroc en 2018 puis en Arabie saoudite lors de l’édition 2022, le technicien de 57 ans a été nommé sélectionneur des Aigles de Carthage durant cette Coupe du Monde 2026. Dans un contexte tendu, après la lourde défaite de la Tunisie contre la Suède (5-1) qui avait entrainé le départ de Sabri Lamouchi, les ambitions du nouveau sélectionneur sont nombreuses. Présent en conférence de presse, Renard a affiché sa détermination dès son arrivée.

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« Quand on m’a contacté, je n’ai pas hésité une seconde » a-t-il expliqué devant les journalistes, avant d’ajouter. « Dans le football, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. De plus, c’est une Coupe du Monde, c’est quelque chose d’exceptionnel. Je connais la passion qui entoure cet événement et c’est ce qui m’a motivé à venir. C’est un challenge qui n’est pas facile, mais qui est motivant ». Puis, le coach a envoyé un message à l’entraîneur sortant. « Je connais Sabri (Lamouchi) personnellement et quand cela arrive à un coach, je me mets toujours à sa place, car je l’ai vécu dans ma carrière, et cela fait très mal. Il faut lui rendre hommage. C’est lui qui a payé les pots cassés de ce premier match raté, et je suis persuadé que les joueurs le savent et sont tristes pour lui ». Prochain rendez-vous face au Japon.

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