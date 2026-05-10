PSG : Luis Enrique rend encore hommage à Lens

Après la courte victoire contre Brest au Parc des Princes (1-0), Luis Enrique a tenu à garder son groupe concentré malgré l’avance parisienne dans la course au titre. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a rappelé que rien n’était encore acquis avant le déplacement à Lens, saluant au passage la belle saison réalisée par les Sang et Or tout en exigeant la même ambition et le même niveau de performance de ses joueurs mercredi soir à Bollaert. «C’est un championnat particulier. On dirait qu’on a gagné la ligue mais pas encore. On a gagné un match très important mais on doit aller à Lens pour gagner avec la même ambition. Lens a fait un gros championnat il faut les féliciter. Mais quand tu as le maillot du PSG, tu dois avoir de grandes performances».

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Il a aussi déclaré sur la rencontre du soir. «On a démarré le match de manière positive, notamment les 15 premières minutes. Ce n’est pas facile d’attaquer le bloc bas de Brest qui défend bien. Cela a été difficile jusqu’à la dernière minute. Je peux comprendre que c’est difficile pour les joueurs d’avoir un entraineur comme moi. Je veux toujours plus. Je peux comprendre pour les joueurs que ce n’est pas facile d’avoir un entraîneur aussi impressionnant. Je suis content. J’ai conscience que j’ai des joueurs de très haut niveau».