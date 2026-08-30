L’AC Milan touche au but pour Omari Hutchinson

L’AC Milan est sur le point de s’offrir Omari Hutchinson. Selon Fabrizio Romano, le club italien a trouvé un accord verbal avec Nottingham Forest pour l’arrivée de l’ailier de 22 ans sous la forme d’un prêt. Le club anglais prendra en charge son salaire et a déjà autorisé le joueur à voyager afin de finaliser l’opération. Milan travaille désormais à la programmation de sa visite médicale, dernière étape importante avant la signature de Hutchinson avec les Rossoneri.

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L’international jamaïcain (2 sélections) était arrivé à Nottingham Forest l’été dernier pour 43,5 millions d’euros en provenance d’Ipswich Town. Pour sa première saison avec Forest, Hutchinson a disputé 31 rencontres de Premier League, pour un but et cinq passes décisives. Un an seulement après cet important investissement, le joueur de 22 ans s’apprête donc déjà à quitter l’Angleterre pour découvrir la Serie A sous les couleurs de l’AC Milan.