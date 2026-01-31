Droits TV : beIN Sports défie Ligue 1+ pour la Coupe du Monde 2026

La chaîne beIN Sports entend bien jouer les trouble-fête face à Ligue 1+ pour les droits de diffusion de la Coupe du Monde 2026. Selon RMC Sport, la chaîne a formulé depuis plusieurs semaines une offre supérieure à celle de la plateforme de la LFP, estimée à 17 M€ de droits plus 2,5 M€ de frais de production, et ce malgré la validation mercredi par le conseil d’administration de LFP Media d’un investissement de près de 20 M€ pour sécuriser les 104 matchs du Mondial. La FIFA doit désormais trancher entre les deux propositions.

Ce bras de fer surprend certains observateurs, la Fédération ayant elle-même envoyé le contrat validé par la LFP à Ligue 1+ alors qu’une offre plus élevée existe déjà chez beIN. Pour cette dernière, l’investissement annoncé par la chaîne de la ligue semble disproportionné, d’autant que 54 matchs seront diffusés en clair sur M6 et que le reste se jouera en pleine nuit… La décision finale de la FIFA sera déterminante pour savoir qui diffusera l’intégralité du Mondial au détriment de l’autre. Affaire à suivre.