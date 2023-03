Bayern Munich-PSG : les compositions probables

Le moment est venu, celui de la bascule. Pas celle de France TV, mais bien de la saison du Paris Saint-Germain. Soit le PSG parvient à remonter son déficit d’un but, se qualifie pour la suite de la compétition en Ligue des Champions et garde son espoir de remporter le trophée intact, soit il dit de nouveau adieu à son rêve et se condamne à une longue, très longue, fin de saison. Pour tomber du bon côté, il va falloir réaliser une grande performance collective sur la pelouse de l’Allianz Arena face au Bayern Munich. Agrémentée d’une prestation XXL de Kylian Mbappé, l’homme qui fait trembler la Bavière.

Car c’est la principale différence avec le match aller : Kylian Mbappé sera présent sur la pelouse, et bien déterminé à renverser la situation. Neymar ne sera lui pas là, puisqu’il passe par la case opération pour sa cheville droite. C’est donc Lionel Messi qui accompagnera le prodige français en attaque, comme cela a été le cas lors des deux dernières rencontres de Ligue 1, contre l’OM puis Nantes. Christophe Galtier a mis en place un 3-5-2, avec ses deux stars offensives soutenues par un milieu de terrain plus dense.

Stanisic pour bloquer Mbappé

On devrait en effet retrouver le trio Fabian Ruiz-Verratti-Vitinha, de gauche à droite, pour récupérer les ballons et servir efficacement le duo offensif. Il faudra aussi dépasser son rôle et proposer des appels en profondeur pour déstabiliser l’arrière-garde munichoise. Pour cela, le PSG pourra compter sur ses deux flèches Nuno Mendes et Hakimi, titulaires annoncés sur les ailes. Enfin, pour protéger au mieux Donnarumma, Galtier, qui n’a pas vraiment d’autre choix, s’appuiera sur Danilo, Ramos et Marquinhos.

Côté bavarois, l’entraîneur Julian Nagelsmann a promis de bonnes idées pour bien défendre sur Kylian Mbappé. Et cette idée a visiblement un nom : Josip Stanisic. Le Croate, âgé de 22 ans, devrait être titularisé dans l’axe droit d’une défense à trois, avec pour mission principale de s’occuper de Mbappé. Un adversaire qu’il avait dominé, avec la Croatie le 13 juin dernier lors de la victoire de la Croatie face à l’équipe de France. Il sera épaulé dans sa tâche par Upamecano et De Ligt, et pourra compter sur le soutien, sur son aile, de Kingsley Coman. Kimmich et Goretzka composeront le milieu de terrain, Alphonso Davies devrait retrouver son couloir gauche. Musiala et Müller sont attendus en soutien de Choupo-Moting. Que le spectacle commence !

