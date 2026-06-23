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Coupe du Monde

CdM 2026 : un international allemand veut se faire la coupe de Ronaldo en cas de victoire

Par Aurélien Macedo
1 min.
Jamie Leweling @Maxppp

Victorieuse de Curaçao (7-1) et de la Côte d’Ivoire (2-1), l’équipe d’Allemagne a pris un bon départ dans cette Coupe du Monde 2026 et se voit déjà assurée de finir en tête de son groupe. Déjà rivés sur les seizièmes de finale, les Allemands ont envie de marquer les esprits et d’aller loin après les échecs en phase de poules de 2018 et 2022.

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Confiant, Jamie Leweling s’est même fendu d’un pari en conférence de presse. En effet, il a confié qu’il se ferait la même coupe de cheveux iconique que celle de Ronaldo en 2002 si l’Allemagne obtenait la victoire finale : «si nous devenons champions du monde, je me ferais la coupe de Ronaldo. C’est une promesse à l’Allemagne !»

Pub. le - MAJ le
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